Хореограф Комолов: «Самарин – мужик на льду, машина по производству мужского одиночного катания. Ему нужно ставить выигрышные вещи»

Хореограф-постановщик Сергей Комолов поделился мнением о катании и программах .

«Александр Самарин – мужик на льду. Субъективно мне нравится. Он не самый пластичный парень, как известно, но когда началась вторая половина короткой программы («A sky full of stars») и ритмика на дорожке, и Саня раскрылся.

Лучшая координация, какая только может быть. Он попал во все акценты, заполнил весь лед.

Мне кажется, они однажды подерутся с Софьей Самоделкиной – опасно двух человек, которые заполняют лед целиком, выпускать одновременно. Думаю, когда кто-то из них отъезжает от борта, другой подъезжает к борту и не дышит на всякий случай.

В общем, Самарин просто укатал. Дорожка блестящая, музыка тоже, драматургия идеальна для короткой программы, когда у тебя первая часть для элементов – широко, спокойно отпрыгал.

И когда все записали, что нужно, в протоколы, он как поддал! Всем под настроеньице и на разрыв аорты. Когда он докатал, я минуту не дышал. Большое удовольствие получил.

Самарин – машина по производству мужского одиночного катания. Если из всех пацанов выбрать прямо мужика, то это Саня.

В произвольной программе его немного переключили в сторону кривляний. И после короткой, где он просто разорвал, контраст получился большой. Саша – не тот человек, который классно кривляется. Он классный мужик с напором.

Ему нужно ставить выигрышные вещи. Произвольная выглядит как будто эксперимент, и, может, в первый год после Олимпиады допустимы такие эксперименты, но тут как будто не получилось.

Было бы ему лет 17, я бы сказал – классная юниорская программа. Но на ведущего спортсмена сборной хочется что-то помясистее», – сказал Комолов.