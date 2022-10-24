Ирина Роднина: «Валиева не ребенок. Хватит в детство играть. 16 лет, паспорт уже имеет»

Трехкратная олимпийская чемпионка высказалась о решении не озвучивать детали по допинговому делу фигуристки .

РУСАДА заявило, что не будет обнародовать детали в целях защиты интересов фигуристки, являющейся защищенным лицом.

«Они действуют в рамках закона, который в рамках самого олимпийского комитета и создан.

Во-первых, она не ребенок. Хватит уже в детство играть – 16 лет, паспорт уже имеет.

Наверное, беда в том, что это правило появилось в связи с тем, что созданы были Юношеские олимпийские игры. Есть такое правило, МОК, это не наши правила», – сказала Роднина.

«Внешне все нормально, но моя история остается со мной». Валиева ушла от вопроса о допинге, но намекнула на позитивный исход

«Я не цветочек, чтобы всем нравиться». Ключи к успеху Валиевой – грозный взгляд и капюшон