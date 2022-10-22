Алексей Железняков: «Родители должны помочь оградить Валиеву от злостной информации, запереть ее от соцсетей, чтения новостей. Хейтерства очень много»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков оценил победу фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе на этапе Гран-при России в Москве.

– Победа дает хороший заряд бодрости, подъем духа после все этих событий, которые происходили. В психологическом плане Камиле победа только в плюс, она должна сейчас воспрять.

Девочкам тяжело, мотивации практически нет, международные старты закрыты, и остается выступать только в России. Но в России конкуренция выше, чем на международных турнирах. И это большой показатель для Камилы, что она хорошо выступает, – сказал Железняков.

– Как оградить Камилу от истерии мировых экспертов?

– Не давать ей читать всю эту дрянь. «Доброжелателей» у нас очень много. Родители должны помочь оградить Камилу от злостной информации: запереть ее от соцсетей, от чтения статей и новостей, чтобы не выбивать ее из колеи, не портить ей настроение. Конечно, это сложно, но это нужно делать.

– РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) решило не разглашать информацию по делу. Как оцените такой шаг?

– Поддерживаю. Хейтерства очень много, невозможно читать, и все это бьет по психологическому состоянию спортсмена. Все прекрасно помнят, что сотворили с Камилой на Олимпиаде.

Еще тогда никто не имел права разглашать информацию [в силу возраста]. Думаю, все было сделано специально, чтобы выбить Камилу из колеи, и им удалось это, что мы и видели на Играх, – отметил хореограф.

Дело Валиевой спрятали, но она выступает. Есть только три варианта, как это возможно