Даниелян о выступлении на Кубке Санкт-Петербурга: «Проиграл самому себе, потому что произвольная программа была выполнена от силы на 50-60%»

Российский фигурист прокомментировал свое выступление на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга.

Спортсмен выступал вне конкурса.

«Я себе самому проиграл, потому что произвольная программа была выполнена от силы на 50-60%. Это старт, возможно, местами даже плюс-старт, если сравнивать с мемориалом Панина. Но это работа, продвижение, будем продолжать.

Буду ли следить за Гран-при в Москве? Конечно. Там ребята выступают, так или иначе, конкуренты. Ну и просто за ребят за своих поболеть. Буду ли смотреть Гран-при Америки? Я даже списков не видел, но в любом случае посмотрю тех, кто мне интересен», – сказал Даниелян.