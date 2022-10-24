Бейтс о деле Валиевой: «Крайне разочаровывает, что восемь месяцев спустя все еще окутано тайной»
Американский фигурист Эван Бейтс, выступающий в танцах на льду в дуэте с Мэдисон Чок, прокомментировал заявление РУСАДА о допинговом деле Камилы Валиевой.
Бейтс и Чок завоевали серебро в командном турнире на Олимпиаде-2022 вместе со сборной США.
«Это очень неприятно. Крайне разочаровывает, что восемь месяцев спустя все еще окутано тайной. И мне кажется, в таких делах по умолчанию должна быть прозрачность, и не только для общественности, но особенно для вовлеченных спортсменов. Мне кажется это единственно правильным.
Не получить медали в Пекине-2022 было очень разочаровывающе, но, похоже, разочарование растет в геометрической прогрессии и становится все хуже по мере того, как проходят дни и месяцы, а решения нет, а последний релиз РУСАДА все усугубляет еще сильнее. Мы просто ждем, как и все остальные, чтобы услышать хоть что-то.
Опять же, 19 спортсменов или даже больше, ожидающие сейчас своих медалей, все соревновались чисто. И я думаю, что мы были довольно уважительно тихими в течение этих месяцев», – рассказал Бейтс.
«Я не цветочек, чтобы всем нравиться». Ключи к успеху Валиевой – грозный взгляд и капюшон
«Внешне все нормально, но моя история остается со мной». Валиева ушла от вопроса о допинге, но намекнула на позитивный исход
Комментарии