Дмитрий Алиев: «В номере с утра подумал, что поцелую лед в случае удачного проката»

Чемпион Европы Дмитрий Алиев прокомментировал выступление в произвольной программе на этапе Гран-при России «Золотой конек Москвы».

Он одержал итоговую победу с результатом 273,63 балла.

«В номере с утра подумал, что поцелую лед в случае удачного проката. Скажу, что три квада – это классно.

Доволен первой половиной, был настрой внутренней тишины, настрой был доверять себе. Во второй половине энергетически отпустил себя, поэтому смазал выезды на тройных прыжках. Но я на верном пути.

Мои тренеры – настоящие молодцы в отношении тренерской структуры, есть желание прийти и рассказать что-то уважаемым репортерам. Честность и доброта приводят к хорошему», – сказал Алиев.