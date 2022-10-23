Лутфуллин сделал четыре квада в произвольной программе на Гран-при России, Алиев – три, Самарин прыгнул четверной лутц, но упал с тулупа

Российские фигуристы выступили с произвольными программами на этапе Гран-при России «Золотой конек Москвы».

сделал четверной риттбергер, четверной тулуп, каскад тройной аксель – тройной тулуп, тройной аксель, четверной сальхов (касание рукой), каскад четверной сальхов (касание рукой) – тулуп, каскад тройной сальхов – двойной аксель.

исполнил четверной лутц, упал с четверного тулупа, на тройном акселе допустил ошибку на выезде. Далее сделала тройной риттбергер, каскады тройной лутц – двойной тулуп, тройной аксель – двойной тулуп, тройной лутц – двойной тулуп.

начала программу с четверного тулупа, далее исполнил четверной сальхов и каскад четверной тулуп – тройной тулуп. На тройном акселе допустил степ-аут, каскад тройной аксель – ойлер – тройной сальхов сделал чисто. С тройного лутца выехал в «тройку». Последним элементом сделал каскад двойной риттбергер – двойной аксель.