Илья Княжук о победе на Гран-при России: «Мы в шоке, вообще не понимаем, что произошло»

Фигуристы Наталья Хабибуллина и прокомментировали победу на первом этапе Гран-при России в .

Княжук: Мы в шоке, мы вообще не понимаем, что произошло. Мы не знаем абсолютно, что это было. Мы просто сделали работу. Все, что мы могли, мы сделали в принципе. Можно лучше, но на данный момент мы сделали все, что мы могли.

Хабибуллина: Мы в полном шоке. Вообще не ожидали такого.

Княжук: Что-то подобное у нас было на первенстве России, когда мы тоже на один балл опередили соперников и выиграли.

Хабибуллина: Это наш первый серьезный старт в этом сезоне. Понравилось здесь выступать, публика хорошо поддерживала. Обстановка теплая, хорошая. Что нам дала победа? Стимул работать дальше. Пока не особо понимаем, что происходит.

Княжук: Прокат Тарасовой и Морозова не смотрели. Мы уже в принципе уходили и думали, что мы вторые. Вообще не надеялись на победу.

Хабибуллина: Насколько сегодня развивается парное катание? Мне кажется, очень хорошо развивается.