Наталья Бестемьянова: «Акатьева откаталась просто феноменально. В сравнении со вчерашней короткой – небо и земля»

Олимпийская чемпионка оценила выступление на первом этапе Гран-при России в (2-е место).

«Акатьева откаталась просто феноменально. Очень красивая музыкальная программа.

Конечно, второй четверной у нее был недокрученный, но тройной аксель и первый четверной прыжок в каскаде – это было очень здорово. Она молодец, собралась.

В сравнении со вчерашней короткой – небо и земля», – сказала Бестемьянова.