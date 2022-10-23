Наталья Бестемьянова: «Акатьева откаталась просто феноменально. В сравнении со вчерашней короткой – небо и земля»

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Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова оценила выступление Софьи Акатьевой на первом этапе Гран-при России в Москве (2-е место). 

«Акатьева откаталась просто феноменально. Очень красивая музыкальная программа.

Конечно, второй четверной у нее был недокрученный, но тройной аксель и первый четверной прыжок в каскаде – это было очень здорово. Она молодец, собралась.

В сравнении со вчерашней короткой – небо и земля», – сказала Бестемьянова.

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