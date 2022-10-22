Морозов о Транькове-интервьюере: «Тут вопросы редакторы пишут. Надо записать нашу беседу с тренировок – это будет бомба!»

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Серебряные призеры Олимпиады-2022 в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов высказались о своем тренере Максиме Транькове.

«Какой Траньков нам ближе по душе: тренер или интервьюер? Я Максиму давно предлагал записать интервью с тренировок, потому что тут вопросы, видимо, редакторы пишут, всегда получается несвойственно нашему общению. Нам надо просто записать нашу беседу, как иногда мы общаемся – это будет бомба!

Как нам его новая прическа? Отлично», – сказал Морозов.

«Допускаем ли мы эксперименты с внешностью? Пока нет, наверное», – ответила Тарасова.

«Со мной родители и так уже эксперимент сделали. Рыжий цвет – не похож ни на маму, ни на папу», – добавил Морозов.

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