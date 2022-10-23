Максим Ковтун: «Произвольная Валиевой – как глоток воды в пустыне. Программа «изюмистая», запомнится всем на очень долгое время»

Четырехкратный чемпион России Максим Ковтун высказался о произвольной программе , с которой она одержала победу на этапе Гран-при России.

«Среди тысяч программ на планете, которые все поставлены под одну музыку, программа Валиевой – как глоток воды в пустыне.

Я всегда в шоке в такие моменты – ну почему надо выбирать что-то заезженное? Почему не попробовать оригинальное, новаторское? Нет интересных фишек.

Я в такие моменты вспоминаю «Времена года» Стефана Ламбьеля, хип-хоп Флорана Амодио, Дайсуке Такахаси. Можно ведь сделать кучу программ, которые запомнятся навсегда. И я не понимаю, почему люди с мировым уровнем катания не выбирают что-то «изюмистое».

Так вот, эта произвольная программа Камилы – «изюмистая». Она точно запомнится всем на очень долгое время. И это невероятно классно, что Камила и тренерский штаб Этери Георгиевны Тутберидзе решились на это.

Не считаю, что Камиле морально тяжело исполнять эту программу. Она катает ее каждый день на тренировках, эти эмоции уже давно сточились. Происходит просто механический, профессиональный, рабочий прокат.

Это же не показательный номер, которые чаще всего ставят впритык. Быть может, в конце, когда нужно давать эмоцию, какие-то неприятные воспоминания и всплывают, но в подавляющем большинстве во время выступления тебя это не особо трогает. Это просто работа», – сказал Ковтун.

Фигурка, что с тобой? Валиева упала и не сделала ни одного ультра-прыжка, но обыграла Акатьеву, сделавшую три!