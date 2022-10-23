Инна Гончаренко: «Акатьева чисто откатала программу, но с недокрутами на четверных. У нас двоеборье, и победитель только один – это Валиева»

Тренер по фигурному катанию прокомментировала победу Камилы Валиевой на этапе серии Гран-при России в Москве.

«Конечно, результаты Гран-при были ожидаемы. Безусловно! Хотя интрига всегда есть, потому что это спорт. Но, зная нашу Камилу, было ожидаемо. Хотелось увидеть, как это произойдет.

Камила повзрослела, стала очень интересной девушкой. Очень сильная программа, лично на меня она оставляет очень сильное впечатление. Программа идет по нарастающей. К концу напряжение, которое спортсменка создает своим образом, катанием и движением, усиливается.

Пусть тулуп сегодня не удался. Я думаю, ничего страшного в этом нет, на разминке прыжок прекрасно получался, мы все его видели, знаем, что она это все может, это все будет. Я считаю, что сегодняшняя победа достойная и ожидаемая», – сказала Гончаренко.

Также тренер высказалась о выступлении , которая заняла второе место.

«Софья Акатьева, конечно, наша надежда на будущее, великолепно себя проявила. Максим Траньков сегодня рассказал, что очень много было у Сони преодоления.

Момент восстановления после травм очень сложный, и эта программа тоже была про некое преодоление. Не хватало легкости и выразительности, хотя все движения были выполнены скрупулезно, с хорошим качеством, как послушная ученица.

Было видно, что она сосредоточена и собрана на том, чтобы сделать, чтобы не упасть. Ей это удалось. Она чисто откатала свою программу, но с недокрутами на четверных прыжках.

По крайней мере, они были сделаны, хотя и с помаркой, но это не испортило впечатления. И произвольную программу она выиграла.

Но у нас двоеборье и победитель только один – это . Нам всем очень приятно, что победительница – наша любимая девочка и что у нас есть такая смена.

Соня Акатьева видит Камилу на тренировке ежедневно. Для нее это уже обыденное. Она даже стремится обогнать ее. Это естественный процесс. Плох тот спортсмен, который не стремится быть первым», – отметила Гончаренко.