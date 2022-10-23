Энберт о Малинине: «Это какое‑то новое слово в фигурном катании. Думаю, Илья будет заставлять всех остальных развиваться»

Серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде Александр Энберт оценил выступление американского фигуриста Ильи Малинина на Гран‑при США.

Малинин одержал победу, исполнив пять квадов в произвольной программе, в том числе четверной аксель.

17‑летний Малинин выиграл Гран‑при Skate America, исполнив пять четверных прыжков в произвольной программе, включая аксель в четыре оборота.

– Илья Малинин выиграл Гран‑при США с пятью четверными. Парень – гений?

– Выходит, что так. Это определенный талант к четверным, какое‑то новое слово в фигурном катании. У него даже аксель в четыре с половиной оборота практически готов. Думаю, что Илья будет двигать фигурное катание вперед, заставлять всех остальных развиваться.

Чтобы бороться в этом виде спорта, помимо качественного катания, скольжения, владения коньком, интерпретации музыки, свежих идей, нужна еще и техника. В фигурном катании техническая оценка – минимум половина всех заслуг.

– Можно ли сказать, что благодаря Малинину четверной аксель скоро станет обычным явлением в мире фигурного катания? Сейчас это выдающееся достижение.

– Я думаю, что да. Единственное, не хочу гадать, через какое время это произойдет. Пусть это останется неконкретным промежутком.

Когда появляются прецеденты хорошего исполнения, все двигается по похожему пути: сначала пробуют элемент на тренировках, о чем мы узнаем довольно быстро благодаря социальным сетям, затем пытаются исполнить удачно или неудачно на соревнованиях.

Каждый из элементов, который мы сегодня видим – многооборотные прыжки у девочек и мальчиков, тройные выбросы у пар и так далее – они все прошли один и тот же путь: от неудачных попыток на тренировках до хорошего исполнения на соревнованиях. И когда кто‑то один успешно делает это на стартах, конечно, остальные за этим подтягиваются, – сказал Энберт.

Малинин о победе на Гран-при США с 5 квадами: «Я до сих пор в шоке и не знаю, как мне это удалось. Просто доверял своим умениям, и все вышло хорошо»