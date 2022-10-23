Фигуристка Камила Валиева заявила четверной тулуп на произвольную программу первого этапа Гран-при России в Москве.

Ранее Валиева выиграла короткую программу соревнований. Софья Акатьева, занимающая 2-е место, собирается прыгнуть четверной тулуп и тройной аксель.

У Анастасиии Зининой (3-е место) в заявке два четверных тулупа – один из них в каскаде с двойным. Алина Горбачева (4-е место) планирует исполнить четверной сальхов.

Женская произвольная программа на Гран-при России стартует сегодня в 14:45 по московскому времени.

Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Валиева, Акатьева и Зинина выйдут на лед с произвольными программами