Гран-при США. Сакамото, Левито, Гленн, Голд, Хэ Ин Ли, Куракова выступят с произвольными программами

23 октября на в Норвуде женщины выступят с произвольными программами. После короткой программы лидирует японка .

Гран-при по фигурному катанию

1-й этап

Skate America

Норвуд, США

Женщины

Произвольная программа

Начало – 21.59 по московскому времени.

Первая разминка

1. Марилена Китромилис (Кипр)

2. А Сун Ен (Южная Корея)

3. Николь Шотт (Германия)

4. Элишка Бржезинова (Чехия)

5. Рино Мацуике (Япония)

6. Ен Чон Пак (Южная Корея)

Вторая разминка

7. (Польша)

8. Грейси Голд (США)

9. Хэ Ин Ли (Южная Корея)

10. Эмбер Гленн (США)

11. Изабо Левито (США)

12. Каори Сакамото (Япония)

Положение после короткой программы

1. Каори Сакамото (Япония) – 71,72

2. (США) – 71,30

3. Эмбер Гленн (США) – 68,42

4. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 66,24

5. (США) – 64,18

6. Екатерина Куракова (Польша) – 63,65

7. Ен Чон Пак (Южная Корея) – 60,04

8. Рино Мацуике (Япония) – 59,50

9. Элишка Бржезинова (Чехия) – 56,65

10. Николь Шотт (Германия) – 56,47

11. А Сун Ен (Южная Корея) – 47,98

12. Марилена Китромилис (Кипр) – 46,01

Расписание первого этапа Гран-при Skate America. Там выступят Малинин, Сакамото, Левито, Голд, Книрим – Фрейзер и Чок – Бейтс