Владимир Морозов: «В короткой программе Женя Тарасова – свет, я – тьма. В начале я ее поглощаю, но в конце свет побеждает, как во всех добрых сказках»

Фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, оценил итоги короткой программы на первом этапе Гран-при России в Москве.

Тарасова и Морозов лидируют с результатом 86,08 балла. В короткой программе они катаются под композицию Ave Maria.

«Сегодня выступление было лучше, чем на контрольных прокатах. Это самый главный плюс сегодняшнего старта. Элементы все сделаны – по ощущениям, по качеству сегодня было лучше, если сравнивать с контрольными прокатами.

Чего ждать завтра? Надеемся показать прогресс. Планируем ли вставлять в программу элементы ультра-си? В процессе, скажем так. На завтра не планируем.

В нашей программе Женя – свет, я – тьма. В начале программы я ее поглощаю, но в конце свет побеждает, как и во всех добрых сказках.

Сочетаются ли эти образы с нашими характерами? Может быть, но мы не от этого отталкивались, просто была идея. Мы – пара, у нас есть возможность сыграть две роли по сравнению с одиночниками, поэтому можем разыграть.

Лучшая ли это наша программа? Я ее запишу в список лучших. Когда мы ее скатаем так, что нам на 100 процентов понравится, тогда и отвечу на этот вопрос. Пока еще сырая программа, не вкатанная», – сказал Морозов.

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