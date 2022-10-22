Даниил Самсонов: «Завтра постараюсь показать более мощную программу. У меня дорожка идет под драйвовую музыку, хочется ее разорвать так, чтобы зал потом визжал»

Фигурист Даниил Самсонов прокомментировал свое выступление в короткой программе на первом этапе Гран-при России в Москве (79,56 балла, 6-е место).

– Пока что сделано только одно дело, завтра предстоит вторая половина. Надеюсь, откатаю, как сейчас, как в Питере откатал произвольную. Настраиваемся только на лучшее. Сейчас зал уже больше, чем в Питере, зрителей больше, но выходить спокойнее – ты уже знаешь, что это такое, не особо себя загоняешь.

Сегодняшним прокатом доволен, хотя можно было лучше – где-то было немного сомнительно: вращения на грани и первый прыжок в каскаде, чуть-чуть пошатало. Но смог прицепить тулуп и сделать хороший каскад.

– Насколько удивил дождь из львов от фанатов в конце?

– Если честно, очень удивил. Когда повернулся и увидел, что там летят эти игрушки, то не ожидал, что так много будет. Может, пару-тройку игрушек ожидал увидеть. Спасибо моим фанатам за то, что поддерживают. Это мотивирует идти вперед и усложнять контент, чтобы конкурировать с ребятами из второй разминки. Буду делать все, что смогу.

Откуда пошло прозвище «лев»? Я очень люблю тигров и львов, моя фан-группа об этом как-то узнала, решила сделать моим символом льва. Теперь я лев, можно так сказать.

– Тренеры успели дать обратную связь после проката. Что сказали?

– Поздравили с почином, с возвращением. Те, кто сейчас со мной был, не были со мной в Петербурге, там был Георгий [Похилюк]. Так что это первый раз, когда они меня выставляли. Очень рад, что все пришли. Сказали, что дальше – больше. Надо будет выходить на следующие соревнования с тройным акселем.

Я его уже восстановил, но здесь решили не форсировать, он еще не так накатан. Я только 3-4 дня его прыгаю. Решили не рисковать, потому что я хочу выполнить разряд мастера спорта. В Питере у меня не получилось из-за короткой, а здесь уже полдела сделано. Завтра постараюсь тоже хорошо выступить и закрыть тему с мастером спорта.

Чтобы получить мастера спорта, не должно быть оценок ниже, чем -2, в распечатках. Все элементы должны быть сделаны хорошо, на плюс или, как минимум, на базу. Еще нужно набрать 38 баллов в короткой по технике, в произвольной – 62. Сейчас получил 40, завтра, думаю, будет полегче.

Главное, докатить, чтобы остались силы, постараюсь показать более мощную программу. У меня дорожка идет под драйвовую музыку, хочется ее разорвать так, чтобы зал потом визжал. Приехал за чистыми прокатами, – сказал Самсонов.