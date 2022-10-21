Даниил Самсонов: «Тройной аксель я восстановил, но с тренерским штабом решили на этом этапе не рисковать»

Фигурист Даниил Самсонов поделился ожиданиями от выступления на первом этапа Гран-при России в Москве.

«Раскрою небольшой секретик. Я буду выступать на первом этапе Гран-при, и я очень рад этому. Ведь соревнования взрослых будут проходить на большой арене в «Мегаспорте». Очень надеюсь, что все купили билеты и придут на Гран-при. Поддержка – очень важный элемент наших выступлений.

Могу рассказать одну тайну. Я приехал из Питера с Мемориала Панина-Коломенкина и в первый же день своих тренировок, видимо, от радости из-за возращения на соревнования, приземлил тройной аксель, восстановил его. Причем, прыгнул не один раз: за тренировку из восьми попыток могу как минимум четыре раза выехать.

Аксель я восстановил, но с тренерским штабом мы решили на этом этапе не рисковать – недавно на тренировке я почувствовал дискомфорт в одной из частей тела. Оставили контент, который был в Питере, чтобы ничего не усугублять.

Моим поклонникам, наверное, сейчас самое важное, что я выступаю, что я здоров, не травмирован, что я выхожу на лед и соревнуюсь. А соревноваться с такими ребятами, как Миша Коляда и Дима Алиев уже вторые соревнования подряд – для меня невероятно круто», – сказал Самсонов.