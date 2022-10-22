Камила Валиева: «Когда будет тройной аксель? Прошел всего месяц, у меня была травма. Нужно двигаться потихоньку, здоровье важнее»

Российская фигуристка рассказала, почему не делала тройной аксель в короткой программе на первом этапе Гран-при России в Москве.

«Я довольна. Из‑за адреналина было тяжело. Круто, что я здесь, на арене. Давно не выступала на соревнованиях.

Когда будет тройной аксель? Прошел всего месяц, у меня была травма. Я рада, что делаю на тренировках четверной тулуп. Нужно двигаться потихоньку, здоровье важнее. Без спешки. Постолимпийский сезон – это не про быстрее, выше, сильнее.

Что со здоровьем? Прошло более трех месяцев после травмы. Все потихоньку приходит в норму.

В произвольной я рассказываю свою историю. Она никуда не делась. Внешне все нормально, но внутренне эмоции никуда не делись. Короткая программа – это что‑то родное, знакомое. Я могу спокойно кататься.

Не буду оценивать уровень конкуренции на этом турнире.

Почему поменяла платье в короткой? Мне не нравилось то платье. Я же девочка. Оно похоже на прошлогоднее? То было больше сиреневое, а это фиолетовое.

Думала о том, чтобы поменять закодированное в программе слово. В Казани ждите.

На олимпийский сезон мы брали тему, которая знакома. Сейчас немного другое – дорожка под быструю музыку. Я хочу новые образы. Это все будет. Просто нужно время», – сказала Валиева.