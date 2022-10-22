Камила Валиева: «Почувствовать адреналин было очень важно. Было тяжело из-за того, что меня долго не было и много всего произошло»
Фигуристка Камила Валиева оценила свою победу в короткой программе на первом этапе Гран-при России в Москве.
– Как ощущения?
– Самые хорошие, я за долгое время вышла на соревновательную арену. Почувствовать этот адреналин было очень важно для меня.
– Скучала по этим эмоциям?
– Очень. Но из-за того, что меня долго не было и много всего произошло, было тяжело. Но, в принципе, уже на опыте, спокойно все получилось.
– Огромной интригой в начале сезона было начало твоей короткой программы. Но теперь мы знаем, что ты пишешь. А может, новое слово напишешь?
– Была такая мысль. Я хотела на Кубке Первого канала новое слово придумать. Но может, это будет чуть-чуть раньше.
– Твоя произвольная – саундтрек к фильму «Шоу Трумана», где все люди подставные. Был ли у тебя момент в жизни, когда ты себя чувствовала героиней фильма?
– Наверное, на Олимпийских играх.
– Я думал, может, комедии, мелодрамы, драмы?
– Пока такого не было, кроме Олимпийских игр.
– На контрольных прокатах ты упомянула, что травмирована спина и желательно не падать. Все в порядке сейчас?
– Прошло три месяца, все уже срослось, уже нормально. Я падаю на тренировках – и все хорошо. Надеюсь, все будет нормально и я продолжу дальше, – сказала Валиева в эфире Первого канала.
«Этого мне не хватило на Олимпиаде». Шифр Валиевой – слово, которое она отказывается называть
Дело Валиевой спрятали, но она выступает. Есть только три варианта, как это возможно
Комментарии