Фигуристка Камила Валиева оценила свою победу в короткой программе на первом этапе Гран-при России в Москве.

– Как ощущения?

– Самые хорошие, я за долгое время вышла на соревновательную арену. Почувствовать этот адреналин было очень важно для меня.

– Скучала по этим эмоциям?

– Очень. Но из-за того, что меня долго не было и много всего произошло, было тяжело. Но, в принципе, уже на опыте, спокойно все получилось.

– Огромной интригой в начале сезона было начало твоей короткой программы. Но теперь мы знаем, что ты пишешь. А может, новое слово напишешь?

– Была такая мысль. Я хотела на Кубке Первого канала новое слово придумать. Но может, это будет чуть-чуть раньше.

– Твоя произвольная – саундтрек к фильму «Шоу Трумана», где все люди подставные. Был ли у тебя момент в жизни, когда ты себя чувствовала героиней фильма?

– Наверное, на Олимпийских играх.

– Я думал, может, комедии, мелодрамы, драмы?

– Пока такого не было, кроме Олимпийских игр.

– На контрольных прокатах ты упомянула, что травмирована спина и желательно не падать. Все в порядке сейчас?

– Прошло три месяца, все уже срослось, уже нормально. Я падаю на тренировках – и все хорошо. Надеюсь, все будет нормально и я продолжу дальше, – сказала Валиева в эфире Первого канала.

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