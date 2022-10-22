Фигуристка Камила Валиева отказалась комментировать ситуацию с допинг-расследованием в отношении себя.

«Я ничего не буду об этом говорить», – ответила Валиева журналистам после победы в короткой программе на первом этапе Гран-при России в Москве.

Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило, что не будет публично объявлять вердикт по данному делу, так как Валиева является защищенным лицом – на момент сдачи положительной допинг-пробы ей было 15 лет.

Дело Валиевой спрятали, но она выступает. Есть только три варианта, как это возможно