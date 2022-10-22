У Валиевой новое платье для короткой программы. Камила выступит в нем на первом этапе Гран-при

Российская фигуристка выступит в новом платье для короткой программы на первом этапе Гран-при, который сегодня стартует в Москве.

Валиева вышла на тренировку в темно-фиолетовом наряде с длинными рукавами. На контрольных прокатах она выступала в синем платье.

Женщины представят короткие программы в 15:00 по московскому времени.

Дело Валиевой спрятали, но она выступает. Есть только три варианта, как это возможно