Павел Ростовцев: «Каким бы Бах ни был руководителем, его мнение надо уважать. Оголтелая критика – это выстрел себе в ногу»

Трехкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев высказался о критике в адрес главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

Ранее Бах заявил, что российские спортсмены не должны отстраняться по политическим причинам, но несмотря на это, рекомендовал продлить их недопуск к соревнованиям.

«Каким бы Бах ни был руководителем, его мнение надо уважать. Рано или поздно Россия вернется в систему соревнований МОК. Подвергать сейчас оголтелой критике позицию руководителей МОК – это выстрел себе в ногу.

Я призываю всех спортсменов, тренеров быть выдержанными в комментариях. Позиции надо держать, заявлять, но оголтелая критика, которую любят некоторые лица из мира биатлона, ни к чему хорошему не приведет.

Эта критика точно не приведет к улучшению ситуации, она, возможно, только отдалит ее. Поэтому надо жить дружно», – сказал Ростовцев.

А вы знали, что у Томаса Баха есть госнаграда России? Ему присвоили орден Почета за заслуги в подготовке наших спортсменов