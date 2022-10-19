Ренат Лайшев: «Удивления заявление Баха не вызывает. Мы сейчас должны быть вместе со своей страной и на внутренних соревнованиях оттачивать мастерство»

Президент отреагировал на заявление главы Международного олимпийского комитета ( ) Томаса Баха.

Сегодня на генассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в Сеуле Бах заявил, что российских и белорусских спортсменов нельзя наказывать по политическим причинам, но призвал международные федерации и дальше не пускать сборные на соревнования.

«Никакого удивления новое заявление Баха не вызывает. Мы сейчас должны быть вместе со своей страной и на внутренних соревнованиях оттачивать свое мастерство, потому что лучшие дни обязательно придут», – сказал Лайшев.

Томас Бах призвал по-прежнему не допускать российских спортсменов: «Сегодня это Россия и Беларусь. Но если мы позволим политике взять верх над спортом, то завтра это будут другие»