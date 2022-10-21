Боброва о том, заявит ли Валиева четверной тулуп: «Это будет решать тренерский штаб. В какой бы хорошей форме ни находился спортсмен, все решается на старте»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде высказалась о том, будет ли исполнять четверной тулуп на первом этапе Гран‑при России в Москве.

– На этом этапе Гран‑при мы увидим, какую форму смогли набрать Камила Валиева и за месяц, который прошел после контрольных прокатов. Многие следят по соцсетям за Камилой, которая показывала, что восстановила четверной тулуп.

– Будет ли она заявлять его сейчас? Или посчитает, что на данном этапе ей хватит её невероятного катания и просто кристально чистого исполнения программ?

– Это будет решать тренерский штаб. Сложно сказать заранее. В какой бы хорошей форме ни находился спортсмен, все решается на старте. На соревнованиях ты можешь переволноваться, что‑то может пойти не так. Поэтому все решится на старте, – сказала Боброва.