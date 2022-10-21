Жулин о российских танцевальных дуэтах: «Уровень тех пар, которые сейчас есть, приличный, но гораздо слабее Кацалапова и Букина»

Тренер Александр Жулин поделился мнением о готовности российских фигуристов к сезону.

«Моя пара – Андрей Багин выступит на четвертом и шестом этапах Гран‑при России. Софья получила перелом руки, но она восстанавливается. Все нормально, мы сейчас работаем на тренировке.

Кто из оставшихся пар представляет для меня интерес? Пока не знаю, надо смотреть. Нужно понять, что из себя представляют наши танцы без лидеров.

По тому, что я видел на контрольных прокатах, могу сказать, что уровень тех пар, которые сейчас есть, приличный, но гораздо слабее уровня Кацалапова и Букина.

Что касается девушек, то я думаю, что после контрольных прокатов и набрали форму процентов на 70–80, но не до конца. Пока рановато для пика.

Если говорить о мужском катании, то на контрольных прокатах мне очень понравился Дима Алиев. Он меня очень удивил. Если он сможет так же кататься и прибавлять, у него будут шансы на победу.

Миша Коляда – хороший, но никогда не знаешь, чего от него ожидать», – сказал Жулин.