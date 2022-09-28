Дисциплинарный антидопинговый комитет в закрытом режиме примет решение по делу Валиевой

Теги сборная России допинг РУСАДА женское катание ТАСС Камила Валиева Фигурное катание

Решение по допинговому делу фигуристки Камилы Валиевой будет принято дисциплинарным антидопинговым комитетом (ДАК) в закрытом режиме, сообщает ТАСС. 

Член комитета Вера Тихонова заявила, что на принятие решения никто не может повлиять

«Комитет не является организационной структурой. На принятие решения комитетом никто не может повлиять – ни РУСАДА, ни какие-то третьи лица.

Решение принимается в закрытом режиме, и как членам Российского антидопингового агентства, так и иным участникам процесса оглашается по окончании слушаний», – сказала Тихонова. 

В феврале во время Олимпиады-2022 в Пекине стало известно, что Валиева сдала положительный допинг-тест на запрещенный препарат триметазидин. Пробу взяли в декабре на чемпионате России.

В Пекине Валиева стала олимпийской чемпионкой командного турнира, но награждение так и не состоялось из-за начала расследования.

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