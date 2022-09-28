Дисциплинарный антидопинговый комитет в закрытом режиме примет решение по делу Валиевой

Решение по допинговому делу фигуристки Камилы Валиевой будет принято дисциплинарным антидопинговым комитетом (ДАК) в закрытом режиме, сообщает ТАСС.

Член комитета Вера Тихонова заявила, что на принятие решения никто не может повлиять

«Комитет не является организационной структурой. На принятие решения комитетом никто не может повлиять – ни , ни какие-то третьи лица.

Решение принимается в закрытом режиме, и как членам Российского антидопингового агентства, так и иным участникам процесса оглашается по окончании слушаний», – сказала Тихонова.

В феврале во время Олимпиады-2022 в Пекине стало известно, что Валиева сдала положительный допинг-тест на запрещенный препарат триметазидин. Пробу взяли в декабре на чемпионате России.

В Пекине Валиева стала олимпийской чемпионкой командного турнира, но награждение так и не состоялось из-за начала расследования.