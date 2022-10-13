Щербакова об участии в шоу Навки: «Это новый опыт, а все новое всегда волнительно и интересно»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о предстоящем участии в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

Спектакль будет проходить с 30 декабря по 8 января в Санкт-Петербурге.

«Мне впервые предстоит участие в шоу-сказке. Это новый опыт, а все новое всегда волнительно и интересно.

Во-первых, мне нужно научиться взаимодействовать со всеми участниками спектакля и, конечно, научиться кататься в паре, что будет для меня небольшим испытанием, так как я привыкла находиться на льду одна и полностью за себя отвечать.

Во-вторых, я должна всегда думать о зрителях. Не просто играть свою роль и выполнять элементы, а быть максимально открытой и искренней. Чтобы все в зале погрузились в атмосферу волшебства, сказки и добра», – сказала Щербакова.

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