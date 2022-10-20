Петр Гуменник: «В короткой программе ставка будет на чистоту. В произвольную буду добавлять по мере физических сил»

Фигурист Петр Гуменник прокомментировал выступление в короткой программе на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга (1-е место).

«Идет прогресс от старта к старту. Если на прокатах сборной Петербурга я совсем плохо откатал, на прокатах сборной России уже неплохо, а здесь хорошо. Если смотреть с точки зрения возможностей.

Я сделал все три прыжка, но сделал немного грязно — из-за этого получил не плюс три, а минус. Далеко от идеала, но с точки зрения техники я почти со всем справился и впервые в карьере сделал каскад лутц – тулуп четыре – три, в этом сезоне вообще лутц впервые сделал, так что я рад.

Заболел после контрольных прокатов, выздоровел буквально за два дня до мемориала Панина и, к сожалению, не успел восстановиться к этим соревнованиям. Сейчас уже хорошо себя чувствую. Подготовка к Гран-при идет в нормальном режиме.

Четверной аксель? Пока заморозил этот проект, потому что в течение сезона таким заниматься опасно, можно травму получить, что-то потянуть, и это может повлечь за собой неудачи на соревнованиях. В течение сезона нельзя так рисковать.

В короткой программе ставка будет на чистоту, добавлять что-то сложно. В произвольную буду добавлять по мере физических сил. Я много четверных умею, но в одной программе их сделать сложно физически. Потихоньку буду стараться ставить побольше. Завтра, скорее всего, будет четыре», — сказал Гуменник.