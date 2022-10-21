Татьяна Тарасова: «Ледовые шоу нужны! Зачем их закрывать? Кто не хочет, тот может переключить кнопку»

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о ледовых шоу.

«Ледовые шоу нужны! Зачем их закрывать? Развлекательный контент? И что?

Нет, так не стоит поднимать вопрос. Спорт нужен стране. Кто не хочет, тот может переключить кнопку», – сказала Тарасова.

Фигуристок поделили по шоу: Валиева катает у Навки во время ЧР, Щербакова потеснила Загитову, у Плющенко – комбо с Трусовой

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