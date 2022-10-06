Ирина Винер: «Тарасова – лицо нашего фигурного катания. Надеюсь, она совсем скоро пойдет на поправку»

Ирина Винер пожелала здоровья заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой.

Накануне стало известно, что состояние здоровья Тарасовой ухудшилось. Она не смогла присутствовать на съемках первого выпуска шоу «Ледниковый период».

«Это ужасная новость. Будут брошены самые лучшие силы, чтобы Татьяна Анатольевна выздоровела. Она лицо нашей страны!

Она лицо нашего фигурного катания! Желаю крепкого здоровья ей. Надеюсь, что она совсем скоро пойдет на поправку!» – сказала Винер.

Татьяна Тарасова проходит лечение из-за вертебро-базилярной недостаточности (Mash)