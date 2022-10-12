Илья Авербух: «Будет ли Тарасова участвовать во втором выпуске «Ледникового периода», зависит от ее самочувствия. Мы ждем ее»

Хореограф Илья Авербух рассчитывает, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова вернется к съемкам шоу «Ледниковый период».

Сообщалось, что Тарасова пропустила съемки первого выпуска шоу из-за проблем со здоровьем.

«Будет ли Татьяна Тарасова участвовать во втором выпуске «Ледникового периода», зависит от ее самочувствия.

Мы планируем и ждем Татьяну Анатольевну на съемках второго выпуска», – рассказал Авербух.