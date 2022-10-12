Илья Авербух: «Будет ли Тарасова участвовать во втором выпуске «Ледникового периода», зависит от ее самочувствия. Мы ждем ее»

Теги Татьяна Тарасова Илья Авербух Ледниковый период ледовые шоу Фигурное катание

Хореограф Илья Авербух рассчитывает, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова вернется к съемкам шоу «Ледниковый период».

Сообщалось, что Тарасова пропустила съемки первого выпуска шоу из-за проблем со здоровьем.

«Будет ли Татьяна Тарасова участвовать во втором выпуске «Ледникового периода», зависит от ее самочувствия.

Мы планируем и ждем Татьяну Анатольевну на съемках второго выпуска», – рассказал Авербух.

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