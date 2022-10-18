Навка на вопрос, может ли Акатьева выступать наравне с Валиевой и Трусовой: «Когда-то нужно начинать. Ей по силам, я уверена»
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка считает, что Софья Акатьева сможет составить конкуренцию Камиле Валиевой и Александре Трусовой.
Навку спросили, может ли Акатьева выступать наравне с Валиевой и Трусовой.
«Когда-то же нужно начинать. Ей удачи, пускай борется. Все мы когда-то были юными и когда-то начинали бороться. Ей по силам, я уверена», – сказала Навка.
Акатьева выступит на первом этапе Гран-при России в Москве, который пройдет 22-23 октября.
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