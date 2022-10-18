Гран-при России. «Золотой конек Москвы». КМС. Титова, Рубцова, Агаева и Морозова выступят с короткими программами

19 октября на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве девушки выступят с короткими программами.

Гран-при России по фигурному катанию

«Золотой конек Москвы»

Москва

Девушки, КМС

Короткая программа

Начало – 18.05 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Кристина Статьинова

2. Анастасия Гутова

3. Виктория Морозова

4. Алиса Курлина

5. Виктория Барахтина

Вторая разминка

6. Виктория Яхонтова

7. Людмила Фурсова

8. Алиса Шатохина

9. Любовь Рубцова

10. Анастасия Марасанова

11. Мария Шаталова

Третья разминка

12. Лидия Плескачева

13. Елена Черникова

14. Софья Титова

15. Анна Ляшенко

16. Арина Мариничева

17. Мария Агаева

Расписание первого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Коляда, Тарасова и Морозов