Гран-при России. «Золотой конек Москвы». КМС. Танцевальные дуэты выступят с ритм-танцами
18 октября стартует первый этап Гран-при России по фигурному катанию. Танцоры на льду выступят с ритм-танцами.
Гран-при России по фигурному катанию
«Золотой конек Москвы»
Москва
Танцы на льду, КМС
Ритм-танец
Начало – 17.30 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.
ПРИМЕЧАНИЕ: состав участников будет опубликован позднее.
Расписание первого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Коляда, Тарасова и Морозов
Комментарии