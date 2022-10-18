Гран-при России. «Золотой конек Москвы». КМС. Леонтьева и Горелкин, Григорьева и Артющенко, Горшенина и Макаров покажут произвольные танцы

19 октября на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве дуэты покажут произвольные танцы в соревнованиях КМС. После ритм-танца лидируют Софья Леонтьева и Даниил Горелкин.

Гран-при России по фигурному катанию

«Золотой конек Москвы»

Москва

Танцы на льду, КМС

Произвольный танец

Начало – 13.30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Вероника Шульпина – Глеб Солович

2. Анна Елисеева – Михаил Числов

3. Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов

Вторая разминка

4. Ева Плесовских – Марк Желтышев

5. Елизавета Хорт – Гордей Читипаховян

6. Валерия Камаева – Лев Сергеев

7. Анета Коцюбинская – Георгий Трубкин

Третья разминка

1. Ульяна Ермакова – Артем Крылов

2. Арина Горшенина – Илья Макаров

3. Василиса Григорьева – Евгений Артющенко

4. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин

После ритм-танца

1. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – 69,63

2. Василиса Григорьева – Евгений Артющенко – 61,56

3. Арина Горшенина – Илья Макаров – 59,20

4. Ульяна Ермакова – Артем Крылов – 52,33

5. Анета Коцюбинская – Георгий Трубкин – 50,41

6. Валерия Камаева – Лев Сергеев – 50,36

7. Елизавета Хорт – Гордей Читипаховян – 49,94

8. Ева Плесовских – Марк Желтышев – 45,62

9. Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов – 44,86

10. Анна Елисеева – Михаил Числов – 40,90

11. Вероника Шульпина – Глеб Солович – 40,77

Расписание первого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Коляда, Тарасова и Морозов