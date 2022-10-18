Гран-при России. «Золотой конек Москвы». КМС. Леонтьева и Горелкин, Григорьева и Артющенко, Горшенина и Макаров покажут произвольные танцы
19 октября на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве дуэты покажут произвольные танцы в соревнованиях КМС. После ритм-танца лидируют Софья Леонтьева и Даниил Горелкин.
Гран-при России по фигурному катанию
«Золотой конек Москвы»
Москва
Танцы на льду, КМС
Произвольный танец
Начало – 13.30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Вероника Шульпина – Глеб Солович
2. Анна Елисеева – Михаил Числов
3. Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов
Вторая разминка
4. Ева Плесовских – Марк Желтышев
5. Елизавета Хорт – Гордей Читипаховян
6. Валерия Камаева – Лев Сергеев
7. Анета Коцюбинская – Георгий Трубкин
Третья разминка
1. Ульяна Ермакова – Артем Крылов
2. Арина Горшенина – Илья Макаров
3. Василиса Григорьева – Евгений Артющенко
4. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин
После ритм-танца
1. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – 69,63
2. Василиса Григорьева – Евгений Артющенко – 61,56
3. Арина Горшенина – Илья Макаров – 59,20
4. Ульяна Ермакова – Артем Крылов – 52,33
5. Анета Коцюбинская – Георгий Трубкин – 50,41
6. Валерия Камаева – Лев Сергеев – 50,36
7. Елизавета Хорт – Гордей Читипаховян – 49,94
8. Ева Плесовских – Марк Желтышев – 45,62
9. Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов – 44,86
10. Анна Елисеева – Михаил Числов – 40,90
11. Вероника Шульпина – Глеб Солович – 40,77
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