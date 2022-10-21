Евгений Плющенко: «У Титовой есть драйв, есть кураж, есть стержень. Девочка уже хорошая, а будет очень хорошая»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко оценил выступление Софьи Титовой на этапе российского Гран-при в Москве.

Накануне Титова одержала победу в соревнованиях КМС. Фигуристка тренируется в академии «Ангелы Плющенко».

– Мне очень понравился прокат короткой программы. Понятное дело, это начало сезона, и девочка отработала замечательно. Каскад судьи оценили достойно, поставили хорошие бонусы. Работать еще много, юный спортсмен, но у нее есть драйв, есть кураж, есть стержень. В короткой был ее максимум на сегодняшний день и максимум, который предписан по элементам.

В произвольной девочка тоже хотела сделать все, она в блестящей форме. Тренировки это показали здесь: тройные аксели – из шести шесть, четверной сальхов делала. Но мы на таком учимся (в короткой программе Титова исполнила тройной аксель, но в произвольной упала с него и с четверного сальхова – Sports.ru).

Она теперь знает, что, даже если ты блещешь на тренировках, все равно надо справляться с волнением на соревнованиях. Немного торопилась победить, торопилась все сделать. Она это понимает, осознает – мы уже пообщались и сделали с ней некий разбор.

В пятницу продолжим разбирать дальше на тренировках и готовиться к следующим соревнованиям. В целом мне очень нравится ее настрой. Он никуда не девается, я тренирую ее пять лет. У нее, наоборот, идет подъем. Она любит соревноваться. Потому что есть спортсмены, которые ненавидят это делать, если честно.

– Соня сказала нам, что у нее был стресс.

– Конечно, был. А какие соревнования без стресса? Тут он у всех – и у тренеров, и у судей — они тоже в стрессовой атмосфере. Что, думаете, они просто так там сидят? И спортсмены стрессуют. Как справляться с этим? Время. У нее все идет по плану, девочка уже хорошая, а будет очень хорошая. Все впереди, – рассказал Плющенко.

Титова выиграла соревнования девушек на первом этапе Гран-при России, Рубцова – 2-я, Марасанова – 3-я