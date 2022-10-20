Софья Титова: «В спорте хочу продержаться достаточно долго с грамотной подготовкой моего тренера Евгения Викторовича Плющенко»

Фигуристка Софья Титова прокомментировала победу на первом этапе серии Гран-при России в Москве.

«Рада, что победила. Но своим прокатом произвольной не очень удовлетворена. Стресс был. Немножко вначале расстроилась, но потом поняла, что ничего страшного в этом не вижу. Меня поддерживали, и на следующем старте я все сделаю.

Я еще не думала и ничего не знала про призовые. Для меня главное сделать свою работу. К следующим соревнованиям буду добавлять в скольжении, вращениях и, конечно же, прыжках.

Для меня это опыт. Что я буду делать после спортивной карьеры, еще не думала. В спорте хочу продержаться достаточно долго с грамотной подготовкой моего тренера Евгения Викторовича. Хочу прыгать все четверные.

У Евгения Викторовича грамотная подготовка. В начале сезона, конечно, тяжело после отпуска, потом входишь в сезон. Но ничего сложного в этом не вижу», — сказала Титова.