Софья Леонтьева: «Фигуристы часто берут «Половецкие пляски». Нам хотелось выделиться как в постановке программы, так и в костюмах»

Фигуристы Софья Леонтьева и Даниил Горелкин рассказали о своем произвольном танце под музыкальное произведение Александра Бородина «Половецкие пляски».

Леонтьева: Поскольку эту музыку Бородина довольно часто брали и берут фигуристы, нам хотелось выделиться как в постановке программы, хореографических моментах, так и в костюмах. Сделать что-то не совсем обычное, более современное.

Если вы обратите внимание, то внешне наши костюмы действительно сочетают современный стиль и восточные мотивы. У меня платье в таких восточных тонах и цветах.

Горелкин: А у меня имитация доспехов как у воина, эмблема – солнце, ханское отличие. Акцент был сделан на современную интерпретацию программы, что отразилось и в костюмах.

Леонтьева: Нам кажется, получилось стильно и интересно. Эскизы сделала Женя Косыгина, которая в свое время каталась у Алексея Горшкова в паре с Николаем Морошкиным. Это была ее идея, и мы благодарны ей.

Горелкин: Как и нашим швеям, которые сумели воплотить идеи Жени и сделали всё на высоком уровне.