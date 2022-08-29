Контрольные прокаты юниоров. Леонтьева и Горелкин, Овсянкина и Самохин, Рыбакова и Махноносов выступят с произвольными танцами

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30 августа в Новогорске на контрольных прокатах юниорской сборной России дуэты покажут произвольные танцы.

Контрольные прокаты юниоров

Новогорск

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 15.00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала

Участники

Софья Леонтьева – Даниил Горелкин

Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин

Елизавета Малеина – Григорий Родин

Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов

Юлия Чуркина – Борис Фролов

Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов

Полина Пилипенко – Павел Драко

Алиса Овсянкина – Матвей Самохин

Анна Коломенская – Артем Фролов

София Алексова – Илья Владимиров

Арина Горшенина – Илья Макаров

Таисия Линчевская – Андрей Пылин

Анна Румак – Глеб Гончаров

Анна Щербакова – Егор Гончаров

София Качушкина – Марк Волков

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