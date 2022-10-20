Софья Титова упала с тройного акселя и четверного сальхова на Гран-при России

Фигуристка Софья Титова выступила с произвольной программой на этапе российского Гран-при в Москве среди КМС.

Во время проката Титова попыталась исполнить два элемента ультра-си – тройной аксель и четверной сальхов, – но упала с обоих прыжков.

Несмотря на это, фигуристка заняла первое место как в произвольной, так и по сумме программ, набрав 129,89 и 203,12 балла соответственно.

Титова тренируется в академии Евгения Плющенко.

Титова выиграла соревнования девушек на первом этапе Гран-при России, Рубцова – 2-я, Марасанова – 3-я