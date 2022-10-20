Янченков об изучении ультра-си: «Пока в правилах не будет изменений в стоимости элементов, не вижу смысла это делать»

Фигурист Матвей Янченков, выступающий в паре с , рассказал об отношении к изучению четверных подкруток и выбросов.

«Что касается ультра-си, то пока в правилах не будет изменений в стоимости этих элементов, то не вижу смысла пока это делать, создавать риск здоровью Кати и своему. Что дальше, увидим. Пока мы об этом не думаем. Но питерским парам желаем успехов.

Мы будем делать упор на качество исполнения элементов, уровни. У нас уже многое получается очень хорошо, но впереди гора работы.

В этом сезоне мы планируем совмещать выступления на взрослом и юниорском уровне, чтобы последующий переход в мастера прошел спокойнее и не вызвал каких-то сложностей», – сказал Янченков.