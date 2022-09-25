Валиева о произвольной: «Наворачивались слезы, а нужно катать. Появилась дрожь, но я рада, что смогла показать это людям»

Фигуристка Камила Валиева рассказала об отсылках к Олимпиаде в своей произвольной программе.

Сегодня Валиева выступила на контрольных прокатах в Москве.

«Главное было пронести свою историю через программу. Мне кажется, это удалось.

Над постановкой работали с Даниилом Марковичем (Глейхенгаузом) и Этери Георгиевной (Тутберидзе), как обычно. Они спросили заранее – хочу ли я трогать эту тему. Ее можно и нужно проживать. Я согласилась.

Я очень рада, что сегодня столько людей пришло нас поддерживать. Рада, что смогла до них дотронуться.

Когда я первый раз послушала слова и музыку, я не могла сдержать слез. Сколько катала программу на тренировках, таких эмоций не было. Когда я вышла сейчас, меня будто заново туда окунули, наворачивались слезы, а нужно катать. Появилась дрожь, но я рада, что я смогла показать это людям.

Почему мне не хватило веры на Олимпиаде? Я это оставлю для себя. Это моя трактовка. Для меня главное сейчас – не выполнение элементов. После олимпийского сезона я готова ко всему.

Цель была показать программу, не упасть с прыжков. Я подготовилась к сезону как смогла. В целом я довольна прокатом. Капюшон – понятно к чему отсылка. Само платье больше Этери Георгиевна создавала. Я говорила — какие детали нужно изменить. В целом, оно будет дорабатываться», – сказала Валиева.

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