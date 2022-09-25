Елена Вайцеховская: «Ощущение, что Трусовой больше нравится все, что происходит вокруг нее, нежели то, что она сама делает на льду»

Журналист Елена Вайцеховская оценила короткие программы Камилы Валиевой и Александры Трусовой на контрольных прокатах сборной России.

«Новую короткую программу фигуристки, поставленную Даниилом Глейхенгаузом на музыку из фильма «Интерстеллар», наиболее преданные поклонники Камилы успели окрестить гениальной, хотя на самом деле она скорее навевает параллель с программами выдающейся танцевальной французской пары Габриэлы Пападакис – Гийома Сизерона, которых на протяжении последних лет упрекали в некоем стилевом однообразии.

Мол, что бы они ни катали и как бы ни меняли музыку, на выходе получается один и тот же танец, который повторяется из года в год. «Интерстеллар» Валиевой при более чем добротной и узнаваемой работе Глейхенгауза-постановщика действительно оставил ощущение дежавю, но причина такого эффекта на самом деле лежит на поверхности.

Заключается она, на мой взгляд, в том, что Камила – не просто фигуристка, а спортсменка, совершенно фантастически одаренная от природы. Ни у кого больше нет таких «поющих» рук, такой балетной пластичности, столь мягкой и одновременно взрывной силы мышц, легкости прыжка.

Все это производит на льду такой мощный эффект, что не оставляет постановке никаких шансов выйти на первый план, как это было у Юлии Липницкой с ее олимпийским «Списком Шиндлера» в Сочи или у Загитовой с «Дон Кихотом» в Пхенчхане. Первостепенна в любой из программ сама Камила», – пишет Вайцеховская.

«Новую постановку Трусовой I Put A Spell On You шедевром при всем желании не назвать, и это не только потому, что Саша пока еще далека от приемлемой физической формы. Будь на ее месте другая фигуристка, можно было бы смело ставить в блокноте пометку: «Не запомнилась».

Было непросто отделаться от ощущения, что вице-чемпионке ОИ-2022 гораздо больше нравится все, что происходит вокруг нее, нежели то, что она сама делает на льду», – отметила она.

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