Пресс-атташе ФФКР: «Говорили Загитовой: если не знаешь, как ответить на вопрос, то, чтобы не выглядеть некрасиво, можно сказать «Поживем – увидим»
Пресс-атташе Федерации фигурного катания России (ФФКР) Ольга Ермолина рассказала, как учила Алину Загитову давать интервью журналистам.
«Загитова давала интервью – мы же с ней ходили раньше в микст-зону, когда она только начинала, пыталась давать интервью. Бывают вопросы, на которые ты не знаешь, как ответить.
Тогда мы всегда говорили: «Алина, если ты не знаешь, как ответить на вопрос, то чтобы не уйти и не выглядеть некрасиво, можно сказать «Поживем – увидим», «Время покажет» и прочее».
Когда она стала сама журналисткой, говорит: «Мне так не нравятся те вопросы с «Поживем – увидим», «Время покажет». Потому что она стала по другую сторону и понимает, что это не дает тебе полную информацию», – сказала Ермолина в подкасте «Ход коньком».
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