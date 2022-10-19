Пресс-атташе ФФКР: «Говорили Загитовой: если не знаешь, как ответить на вопрос, то, чтобы не выглядеть некрасиво, можно сказать «Поживем – увидим»

Пресс-атташе Федерации фигурного катания России ( ) Ольга Ермолина рассказала, как учила давать интервью журналистам.

«Загитова давала интервью – мы же с ней ходили раньше в микст-зону, когда она только начинала, пыталась давать интервью. Бывают вопросы, на которые ты не знаешь, как ответить.

Тогда мы всегда говорили: «Алина, если ты не знаешь, как ответить на вопрос, то чтобы не уйти и не выглядеть некрасиво, можно сказать «Поживем – увидим», «Время покажет» и прочее».

Когда она стала сама журналисткой, говорит: «Мне так не нравятся те вопросы с «Поживем – увидим», «Время покажет». Потому что она стала по другую сторону и понимает, что это не дает тебе полную информацию», – сказала Ермолина в подкасте «Ход коньком».