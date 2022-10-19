Мамиашвили о санкциях МОК: «Очень неприятно, что организация планетарного масштаба занимает такую радикальную позицию. В моем понимании, этому нет оправдания»
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили отреагировал на заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
Сегодня на генассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в Сеуле Бах заявил, что российских и белорусских спортсменов нельзя наказывать по политическим причинам, но призвал международные федерации и дальше не пускать сборные на соревнования.
«Сложно это комментировать. Очень неприятно, что всеобъемлющая, планетарного масштаба общественная организация, которая действительно объединяла людей доброй воли на этой площадке, занимает такую радикальную позицию. В моем понимании, этому нет оправдания.
Хотя в истории олимпийского движения были подобные страницы. Это и Олимпийские игры в фашистской Германии, когда абсолютное зло в лице одного из европейских лидеров Адольфа Гитлера было обласкано вниманием Международного олимпийского комитета.
Уже тогда шло разделение по расовому признаку, была определена нация-изгой и прочее. Но тогда продвинутая толерантная Европа была в одной обойме с абсолютным злом, и, конечно, этому находилось оправдание. Я не склонен проводить аналогии, я просто констатирую факты.
Изгнание из олимпийской деревни за сутки до соревнований наших паралимпийцев – есть этому хоть какое-то человеческое оправдание? Наша задача – оставаться сильными, не падать духом. И все будет нормально», – сказал Мамиашвили.
Томас Бах призвал по-прежнему не допускать российских спортсменов: «Сегодня это Россия и Беларусь. Но если мы позволим политике взять верх над спортом, то завтра это будут другие»
Говорят, Пьер де Кубертен был против политики в спорте. Хм, он поддерживал Гитлера и защищал его Олимпиаду до самой смерти
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