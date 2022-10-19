Авербух о заявлении Баха: «Была надежда, что мы увидим наших ребят на ЧМ по фигурному катанию. Продление санкций – это несправедливо, грустно и обидно»

Хореограф Илья Авербух отреагировал на заявление главы Международного олимпийского комитета ( ) Томаса Баха.

Сегодня на генассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в Сеуле Бах заявил, что российских и белорусских спортсменов нельзя наказывать по политическим причинам, но призвал международные федерации и дальше не пускать сборные на соревнования.

«Была надежда на то, что мы увидим наших ребят на чемпионате мира по фигурному катанию. Продление санкций – это несправедливо, грустно и обидно. В принципе, мне кажется, что все уже были морально готовы к тому, что наше отстранение будет продлено», – сказал Авербух.

Томас Бах призвал по-прежнему не допускать российских спортсменов: «Сегодня это Россия и Беларусь. Но если мы позволим политике взять верх над спортом, то завтра это будут другие»