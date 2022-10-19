Авербух о заявлении Баха: «Была надежда, что мы увидим наших ребят на ЧМ по фигурному катанию. Продление санкций – это несправедливо, грустно и обидно»

Теги Илья Авербух чемпионат мира по фигурному катанию сборная России МОК Томас Бах Политика Фигурное катание

Хореограф Илья Авербух отреагировал на заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

Сегодня на генассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в Сеуле Бах заявил, что российских и белорусских спортсменов нельзя наказывать по политическим причинам, но призвал международные федерации и дальше не пускать сборные на соревнования.

«Была надежда на то, что мы увидим наших ребят на чемпионате мира по фигурному катанию. Продление санкций – это несправедливо, грустно и обидно. В принципе, мне кажется, что все уже были морально готовы к тому, что наше отстранение будет продлено», – сказал Авербух.

Томас Бах призвал по-прежнему не допускать российских спортсменов: «Сегодня это Россия и Беларусь. Но если мы позволим политике взять верх над спортом, то завтра это будут другие»

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