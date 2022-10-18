ФФКР: «Показательных выступлений на Гран-при России не предусмотрено из-за плотного графика соревнований»
Федерация фигурного катания России (ФФКР) объяснила, почему на этапах российского Гран-при не будут проводиться показательные выступления.
«Показательных выступлений не предусмотрено из-за плотного графика соревнований. Этапы проходят каждую неделю и включают в себя старты как среди юниоров, так и среди взрослых», – сообщили в ФФКР.
Первый этап Гран-при России «Золотой конек Москвы» стартует сегодня.
Календарь Гран-при России по фигурному катанию: 1-й этап стартует в октябре в Москве, финал пройдет в Сочи в марте
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