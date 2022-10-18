Павел Дрозд: «В период турбулентности поступали предложения сменить спортивное гражданство, но не рассматривал их. Люблю свою страну»

Теги сборная России танцы на льду Ксения Конкина Алла Лобода Павел Дрозд Анжелика Абашкина Елизавета Шанаева Фигурное катание

Российский фигурист Павел Дрозд, выступающий в танцах на льду с Елизаветой Шанаевой, рассказал, что ему поступали предложения о смене спортивного гражданства.

– Как образовалась ваша пара с Лизой Шанаевой?

– До того, как начал кататься с Лизой, у меня был период турбулентности, который продлился несколько сезонов.

На юниорском уровне катался в паре с Аллой Лободой, у нас был успешный период карьеры. В течение долгого времени мы были лучшей парой страны. Далеко не каждая пара может выиграть столько титулов среди юниоров. По определенным причинам мы решили расстаться, и после этого начался мой период турбулентности, который продлился олимпийский цикл.

Катался с Ксюшей Конкиной, но из-за проблем со здоровьем она завершила карьеру. Потом встал в пару с Анжеликой Абашкиной, которая из-за определенных проблем тоже ушла из спорта.

В конце февраля узнал, что пары Шанаева/Нарижный больше не существует. Позвонил Лизе, решили попробовать. И так началась наша история.

– В период частной смены партнерш не было желания все бросить и уйти из фигурного катания?

– Вся моя жизнь была положена на фигурное катание, это то дело, которым горю. Ради фигурного катания и возможности добиться высокого результата мы с семьей бросили все и переехали из Петербурга в Москву.

Конечно, каждый разрыв с партнершей бьет по голове. Вроде, вы катаетесь, строите планы, а потом нужно начинать все сначала. Мы проходили весь путь с моими тренерами, за что им безумно благодарен.

Безусловно, были разные мысли, в том числе, и закончить карьеру. Думал: будь благодарен тому, что в твоей жизни уже было: успешная юниорская карьера порой дана не каждому. Но потом выходишь на лед и понимаешь, что еще можешь и хочешь сказать свое слово.

– В период сложностей с партнершами не хотел сменить спортивное гражданство?

– Мыслей не было. В период турбулентности предложения поступали, но не рассматривал их. Люблю свою страну, люблю северную столицу, в которой родился. Четко помню те моменты, когда стоишь на верхней ступени пьедестала, а флаг твоей страны поднимается над тобой. Эти воспоминания греют мне душу, – сказал Дрозд.

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