Павел Дрозд: «Не могу сказать, что в танцах на льду сейчас катастрофа. После каждого олимпийского цикла происходит ротация»

Теги сборная России танцы на льду Никита Кацалапов Виктория Синицина Павел Дрозд Елизавета Шанаева Фигурное катание

Фигурист Павел Дрозд, выступающий с Елизаветой Шанаевой, оценил ситуацию в российских танцах на льду.

– В этом сезоне в танцах на льду произошло много перемен: паузу взяли ключевые дуэты Синицина/Кацалапов и Степанова/Букин, завершили карьеру Скопцова/Алешин, распались Морозова/Багин. Настоящая катастрофа для зрителей, тебе так не кажется?

– В танцах на льду после каждого олимпийского цикла происходит ротация. Существует не мною придуманное понятие очереди в танцах, которое отчасти влияет на состав сборной. Одни спортсмены идут к Олимпиаде, достигают цели и принимают решение завершить карьеру, на их место приходят новые таланты. Не могу сказать, что в танцах сейчас происходит какая‑то катастрофа.

Мы с Лизой очень мотивированы, чтобы доказать, в первую очередь себе, чего мы стоим как пара. У нас много амбиций и работы, которую предстоит сделать. Мы работаем и по сторонам не смотрим.

– Как в этом сезоне будет выглядеть топ танцевальных пар?

– На этот вопрос нужно отвечать минимум через сезон. Произошло слишком много перемен, появилось слишком много пар. Нынешние прогнозы будут неконструктивными. Любой анализ требует материала по обработке, а пока его у нас нет.

– Синицина и Кацалапов вернутся? У них есть мотивация продолжать карьеру?

– Не думаю, что я вправе рассуждать на эту тему. Принимать решение будут они. У ребят недавно была свадьба, с чем я их поздравляю, – сказал Дрозд.

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