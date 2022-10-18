Павел Дрозд: «Не могу сказать, что в танцах на льду сейчас катастрофа. После каждого олимпийского цикла происходит ротация»

Фигурист Павел Дрозд, выступающий с , оценил ситуацию в российских танцах на льду.

– В этом сезоне в танцах на льду произошло много перемен: паузу взяли ключевые дуэты Синицина/Кацалапов и Степанова/Букин, завершили карьеру Скопцова/Алешин, распались Морозова/Багин. Настоящая катастрофа для зрителей, тебе так не кажется?

– В танцах на льду после каждого олимпийского цикла происходит ротация. Существует не мною придуманное понятие очереди в танцах, которое отчасти влияет на состав сборной. Одни спортсмены идут к Олимпиаде, достигают цели и принимают решение завершить карьеру, на их место приходят новые таланты. Не могу сказать, что в танцах сейчас происходит какая‑то катастрофа.

Мы с Лизой очень мотивированы, чтобы доказать, в первую очередь себе, чего мы стоим как пара. У нас много амбиций и работы, которую предстоит сделать. Мы работаем и по сторонам не смотрим.

– Как в этом сезоне будет выглядеть топ танцевальных пар?

– На этот вопрос нужно отвечать минимум через сезон. Произошло слишком много перемен, появилось слишком много пар. Нынешние прогнозы будут неконструктивными. Любой анализ требует материала по обработке, а пока его у нас нет.

– Синицина и Кацалапов вернутся? У них есть мотивация продолжать карьеру?

– Не думаю, что я вправе рассуждать на эту тему. Принимать решение будут они. У ребят недавно была свадьба, с чем я их поздравляю, – сказал Дрозд.